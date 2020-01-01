Кондиционеры сплит-системы купить с установкой «СПЛИТ-КРАСНОДАР»

Кондиционеры сплит-системы продажа с установкой «СПЛИТ-КРАСНОДАР»
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Отзывы: 0
Кондиционер Newtek NT-65R07

Купить «Кондиционер Newtek NT-65R07» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

13 900р.
10900 В наличии
10 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA

Купить «Кондиционер Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

48 600р.
34900 В наличии
34 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер Gree GWH09AEC-K6DNA1A

Купить «Кондиционер Gree GWH09AEC-K6DNA1A» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

149 000р.
145000 В наличии
145 000р.
Отзывы: 0
Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить «Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

18 400р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Кондиционер TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

Купить «Кондиционер TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

22 400р.
19800 В наличии
19 800р.
Отзывы: 0
Кондиционер Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить «Кондиционер Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

43 578р.
37000 В наличии
37 000р.
Отзывы: 0
Кондиционер Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить «Кондиционер Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

17 800р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y

Купить «Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

28700 В наличии
28 700р.
Отзывы: 0
Кондиционер Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

Купить «Кондиционер Ballu BSW-09HN1/OL_17Y» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

20 178р.
14900 В наличии
14 900р.
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить «Кондиционер Centek CT-65V09 DC INVERTER» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

31 878р.
26500 В наличии
26 500р.
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65L07+

Купить «Кондиционер Centek CT-65L07+» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65A07

Купить «Сплит система Centek CT-65A07» с установкой в Краснодаре. Эта достойная внимания модель – яркий представитель современных сплит-систем. Они применяются для охлаждения, вентиляции, обогрева и оздоровления воздуха в помещениях.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.

Кондиционеры сплит-системы купить с установкой «СПЛИТ-КРАСНОДАР»

Интернет-магазин «СПЛИТ-КРАСНОДАР» предлагает жителям города и края совершить выгодное вложение денег и одновременно повысить комфорт собственного проживания. У нас вы можете заказать недорогую, но качественную климатическую технику. Кондиционеры и сплит-системы становятся товаром повышенного спроса в жаркое время года. Однако не следует забывать, что современная техника способна не только охлаждать, но и обогревать помещение. В нашем каталоге вы сможете найти – уют без проблем!

Что такое «сплит-система»?

Название «сплит-система» заимствовано из английского языка. Первая его часть менее понятна для нас. Она означает «разделять». То есть это кондиционер, блоки которого устанавливаются раздельно: компрессорно-конденсаторный (внешний) – вне помещения поблизости от места, где монтируют испарительный (внутренний) блок. Благодаря циркуляции фреона по трубкам внешнего блока воздух во внутренний (а из него и в комнату) подается уже охлажденным. Если же переключиться на обогрев, то испарение фреона будет осуществляться уже во внешнем блоке, а испарение во внутреннем.

Продажа сплит систем с установкой

Наша компания специализируется на поставке и монтаже современных сплит-систем. Мы сотрудничаем с солидными компаниями и гарантируем, что у нас вы приобретете только качественный товар. Сотрудники «СПЛИТ-КРАСНОДАР» следят за новинками на рынке климатической техники. Постоянное повышение собственного мастерства и углубление знаний – кредо нашей фирмы. Установка кондиционера, заказанная в нашем магазине – гарантия отсутствия проблем с эксплуатацией кондиционера. Доверяйте профессионалам – обращайтесь к нам!

Комфорт нового уровня

Клиенты «СПЛИТ-КРАСНОДАР» могут выбрать, как именно они будут приобретать кондиционеры в нашем магазине.
•    Обычная покупка предполагает, что клиент уверен в собственных технических талантах. Поэтому он выбирает требуемую модель, оплачивает и забирает ее.
•    Покупка с доставкой. При этом варианте покупатель передает нашей компании заботу о том, как довезти до назначенного адреса сплит-систему в целости и сохранности.
•    Покупка с установкой. Выбрав такой вариант, вы просто оговариваете время и называете место, куда покупается сплит-система. Ее привозят наши монтажники и в короткие сроки устанавливают. Вы наслаждаетесь работой качественного кондиционера!

Преимущества

Деятельность нашей компании основывается на следующих принципах:
•    Ясность и понятность в продаже кондиционеров. В каталоге имеется описание моделей, их технические характеристики и фотографии. Кроме того, позвонив по указанным телефонам, можно получить грамотную консультацию.
•    Оперативность в доставке. Заказав товар, долго ждать не придется. Имеются условия доставки по Краю. Желающие смогут забрать покупку самостоятельно со склада в Краснодаре.
•    Профессиональная установка оборудования. Любители не застрахованы от ошибок. А они прямо влияют и на качество и на время работы купленной техники. Наши монтажники – профессионалы. За свои неточности они отвечают репутацией и зарплатой.
В любом случае, мы будем рады помочь вам создать уют в доме, офисе, кафе, магазине и пр. Звоните и заказывайте. Качество гарантируем!

Отзывы
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Герман Гришин
Герман Гришин

Большое спасибо СПЛИТ-КРАСНОДАР за ваши услуги. Прибрели месяц назад тут сплит систему Тосот, могу точно сказать, с выбором не прогадали. Мне очень нравится сам кондиционер, он не шумит, когда работает, а работает отменно, ну и плюс достаточно симпатичный дизайн, что для нас очень важно. В общем я доволен.

Виолетта Дмитруха
Виолетта Дмитруха

Огромное спасибо компании СПЛИТ-КРАСНОДАР за мой новенький суперский аппаратик. Сплит система в идеальном состоянии, да и работает идеально. Также хочу отметить работу персонала. Все очень вежливые и общительные, идеально знают своё дело, поэтому в случае чего могут проконсультировать и дать верные рекомендации п вашему вопросу. Спасибо большое!

Олег Степанченко
Олег Степанченко

Недавно прикупили у этих ребят супер крутую сплит систему Хаер. Бренд советую всем. Очень приятно охлаждает, имеет ультра современный дизайн, потом всякие навороты с функциями. И всё это не бьёт по кошельку среднестатистического гражданина!

Мария Новикова
Мария Новикова

Заказала на сайте профилактику кондиционера от  компании "Сплит Краснодар ", так как он уже давно начал барахлить и шуметь. На следующий день приехали ребята и сделали диагностику. Оказалось, что нужна обычная мойка, так как засорились фильтры. Ну ребята его помыли и посоветовали чистить каждый год перед сезоном.

Таисия Пономарева
Таисия Пономарева

Добрый день, хочу похвастаться новой сплит системой фирмы Электролюкс, который мне привезли и монтировали монтажники компании сплит краснодар. (по секрету всему свету: кондиционер и услуги самые дешевые по Краснодару), ребятки спс.

Жора Давлятов
Жора Давлятов

Добрый день! Огромное спасибо бригаде из компании Сплит Краснодар. Года назад покупал у них себе кондей, на днях поставили еще один, все заказывал в системе онлайн по телефону, очень удобно, советую. Все быстро, приехали, монтировали без проблем. Менеджер общительная, все рассказала и объяснила. В общем все хорошо, всем рекомендую!

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Готовь сани летом, а кондиционер зимой
Готовь сани летом, а кондиционер зимой

Позаботиться о комфортном микроклимате дома или рабочего места лучше до наступления весенне-летнего сезона. Осень и зима хороши для этого в том плане, что гарантируют скидки на климатическое оборудование и свободные руки мастеров.

Кондиционеры собственного производства
Кондиционеры собственного производства

Некоторые производители техники для дома по соображениям рентабельности отказались от собственных производств. Они размещают заказы на иных предприятиях, которые выпускают продукцию известных брендов. Не все покупатели одобрительно относятся к подобной практике.

Профессиональная чистка кондиционера
Профессиональная чистка кондиционера

Каждый владелец климатической техники должен помнить о необходимости периодической проверки ее исправности. И тех мероприятиях, которые объединяются в понятии «техническое обслуживание». Одним из распространенных и часто проводимых из них является чистка кондиционера.

Установка кондиционеров: как это делают профессионалы?
Установка кондиционеров: как это делают профессионалы?

Компания «СПЛИТ-КРАСНОДАР» предлагает услуги по качественному монтажу климатической техники. Опытные специалисты, профессиональное оборудование, инструмент и комплектующие – все это позволяет нам браться за любую работу и давать гарантию на свою деятельность.

Инверторный кондиционер Centek — Новинка 2019
Инверторный кондиционер Centek — Новинка 2019

Кондиционеры и сплит-системы марки Centek, согласно политике фирмы-изготовителя, имеют доступную стоимость. Серия «Premium» отличается надежностью и стильностью дизайна. Инверторная система отличается возможностью быстрой регулировки холодо- и теплопроизводительности.

Выбираем правильный кондиционер в детскую
Выбираем правильный кондиционер в детскую

Многие родители задаются вопросом, можно ли устанавливать кондиционер в детскую. Можно! Ведь если старая климатическая техника могла навредить малышу, то сегодня ситуация на рынке изменилась. Появились модели, которые вполне безопасны по многим параметрам.

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Скидки на климатическое оборудование зимой

Интернет-магазин «СПЛИТ-КРАСНОДАР» предлагает жителям города и края совершить выгодное вложение денег и одновременно повысить комфорт собственного проживания. Компания «СПЛИТ-КРАСНОДАР» стремится стать хорошим другом и помощником своим клиентам.

ТОП-6 Лучших кондиционеров 2019

Но тем, кто ориентирован на приобретение товаров, сделанных под тотальным контролем на «родных» для марки предприятиях, предлагаем перечень и характеристики полностью аутентичных брендов. Если имеется желание заплатить больше, но получить гарантию от разработчиков (она, как правило, более длительная), то приобретайте кондиционеры фирм, указанных в этой статье.

Техническое обслуживание, как часто?

Тот, кто живет на верхних этажах высотных домов, может позволить себе проводить чистку чуть реже, так как пыль высоты не любит. При расположении помещения поблизости от предприятий, оживленных (а какие сейчас дороги не оживленные?!) автострад заботиться о чистоте сплит-системы приходится чаще.

Монтаж сплит систем от профессионалов

Конечно, можно попытаться заменить их ножовками и долотами, но эффект может оказаться довольно неожиданным. Заломы в трубах, недостаточная развальцовка и иные неточности приведут к серьезным поломкам.При монтаже необходимо также устроить отвод влаги.

Dc-инверторные кондиционеры Centek поколения ++

Это происходит, благодаря конструктивным особенностям. Система преобразует переменный ток электрической сети в постоянный, а затем в переменный требуемой частоты. Значит, и скорость вращения компрессора может изменяться быстро и менее шумно.

Ребенок и кондиционер

Поскольку климатическая техника несколько подсушивает воздух, стоит рассмотреть параллельную установку увлажнителя. Эта мера полезна будет для часто болеющих детей, склонных к аллергии и чувствительных к сухости воздуха в помещении. Функция обогрева будет полезной в период межсезонья, когда центральное отопление не функционирует.

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