Кондиционеры сплит-системы купить с установкой «СПЛИТ-КРАСНОДАР»

Интернет-магазин «СПЛИТ-КРАСНОДАР» предлагает жителям города и края совершить выгодное вложение денег и одновременно повысить комфорт собственного проживания. У нас вы можете заказать недорогую, но качественную климатическую технику. Кондиционеры и сплит-системы становятся товаром повышенного спроса в жаркое время года. Однако не следует забывать, что современная техника способна не только охлаждать, но и обогревать помещение. В нашем каталоге вы сможете найти – уют без проблем!

Что такое «сплит-система»?

Название «сплит-система» заимствовано из английского языка. Первая его часть менее понятна для нас. Она означает «разделять». То есть это кондиционер, блоки которого устанавливаются раздельно: компрессорно-конденсаторный (внешний) – вне помещения поблизости от места, где монтируют испарительный (внутренний) блок. Благодаря циркуляции фреона по трубкам внешнего блока воздух во внутренний (а из него и в комнату) подается уже охлажденным. Если же переключиться на обогрев, то испарение фреона будет осуществляться уже во внешнем блоке, а испарение во внутреннем.

Продажа сплит систем с установкой

Наша компания специализируется на поставке и монтаже современных сплит-систем. Мы сотрудничаем с солидными компаниями и гарантируем, что у нас вы приобретете только качественный товар. Сотрудники «СПЛИТ-КРАСНОДАР» следят за новинками на рынке климатической техники. Постоянное повышение собственного мастерства и углубление знаний – кредо нашей фирмы. Установка кондиционера, заказанная в нашем магазине – гарантия отсутствия проблем с эксплуатацией кондиционера. Доверяйте профессионалам – обращайтесь к нам!

Комфорт нового уровня

Клиенты «СПЛИТ-КРАСНОДАР» могут выбрать, как именно они будут приобретать кондиционеры в нашем магазине.

• Обычная покупка предполагает, что клиент уверен в собственных технических талантах. Поэтому он выбирает требуемую модель, оплачивает и забирает ее.

• Покупка с доставкой. При этом варианте покупатель передает нашей компании заботу о том, как довезти до назначенного адреса сплит-систему в целости и сохранности.

• Покупка с установкой. Выбрав такой вариант, вы просто оговариваете время и называете место, куда покупается сплит-система. Ее привозят наши монтажники и в короткие сроки устанавливают. Вы наслаждаетесь работой качественного кондиционера!

Преимущества

Деятельность нашей компании основывается на следующих принципах:

• Ясность и понятность в продаже кондиционеров. В каталоге имеется описание моделей, их технические характеристики и фотографии. Кроме того, позвонив по указанным телефонам, можно получить грамотную консультацию.

• Оперативность в доставке. Заказав товар, долго ждать не придется. Имеются условия доставки по Краю. Желающие смогут забрать покупку самостоятельно со склада в Краснодаре.

• Профессиональная установка оборудования. Любители не застрахованы от ошибок. А они прямо влияют и на качество и на время работы купленной техники. Наши монтажники – профессионалы. За свои неточности они отвечают репутацией и зарплатой.

В любом случае, мы будем рады помочь вам создать уют в доме, офисе, кафе, магазине и пр. Звоните и заказывайте. Качество гарантируем!